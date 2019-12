Είναι επίσημο! Ο Μάσιμο Καρέρα για δύο χρόνια στην ΑΕΚ [εικόνα]

Ο Μάσιμο Καρέρα είναι από σήμερα και με τη «βούλα» ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, αντικαθιστώντας το Νίκο Κωστένογλου.

Ο 55χρονος Ιταλός επισκέφτηκε τα γραφεία της ΠΑΕ και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας 1,5 έτους, δηλαδή έως το καλοκαίρι του 2021. Αύριο (9/12) το πρωί θα έχει την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες στις εγκαταστάσεις των Σπατών, ενώ η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει την Τρίτη (10/12, 15:00) στην αίθουσα Τύπου «Γιάννης Ξενάκης» της ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάσιμο Καρέρα. Ο Ιταλός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2021.

Στο προπονητικό του επιτελείο θα ενταχθούν ο Τζιανλούκα Κολονέλο ως πρώτος βοηθός και ο Τζόρτζιο Ντ’ Ουρμπάνο ως προπονητής φυσικής κατάστασης, οι οποίοι αναμένονται στην Αθήνα εντός της ημέρας.

Ο Μάσιμο Καρέρα θα προπονήσει για πρώτη φορά την ομάδα μας αύριο, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί στα Σπάτα και η παρουσίασή του στους εκπροσώπους του Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 15.00, στη αίθουσα Τύπου «Γιάννης Ξενάκης» στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Ο Μάσιμο Καρέρα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας!

👉Μassimo Carrera is the new manager of AEK FC!

👉Massimo Carrera è il nuovo allenatore dell'AEK FC!

✔️Κόουτς, καλώς όρισες και καλή τύχη!

💛Βenvenuto a casa! #aekfc #aekfcseason2019_20 #aekfamily #massimocarrera pic.twitter.com/k9BfVwUCkz

— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 8, 2019