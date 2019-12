Ο Αντετοκούνμπο έκανε «πάρτι» στα γενέθλιά του στην 14η σερί νίκη των Μπακς

Με ακόμη μια εντυπωσιακή εμφάνιση και με μια σπουδαία νίκη γιόρτασε τα γενέθλιά του μέσα στο γήπεδο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας άσος συμπλήρωσε το 25ο έτος της ηλικίας του, πετυχαίνοντας ένα νέο double-double με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ, μοιράζοντας 5 ασίστ και οδηγώντας τους Μπακς σε μια μεγάλη νίκη με 119-91 επί των Κλίπερς, σε μια αναμέτρηση που θεωρητικά ήταν ντέρμπι, αλλά εξελίχθηκε σε θρίαμβο για την ομάδα του Μιλγουόκι.

Συμπαραστάτης του Αντετοκούνμπο στη νίκη αυτή ήταν ο Μίντλετον με 17 πόντους, ενώ από την ομάδα του Λος Άντζελες ο Λέοναρντ «περιορίστηκε» στους 17 πόντους και στις 4 ασίστ.

The best from Giannis on his birthday:

"Great present to get a win tonight against the Clippers. The fans were amazing. It was a good day." pic.twitter.com/kE8N0QjfNR

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 7, 2019