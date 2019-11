Όμιλος… θανάτου – Η κλήρωση για το Euro 2020

Tο Σάββατο (30/11) το απόγευμα διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, η κλήρωση της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020.

Η επετειακή διοργάνωση έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν φιλοξενείται από μία μόνο χώρα. Συνολικά 12 πόλεις-χώρες θα συμμετέχουν στη διοργάνωση. Οι 24 συμμετέχουσες εθνικές ομάδες θα παίξουν σε Ρώμη, Μπακού, Αγία Πετρούπολη, Κοπεγχάγη, Άμστερνταμ, Βουκουρέστι, Λονδίνο, Γλασκώβη, Μπιλμπάο, Δουβλίνο, Μόναχο, Βουδαπέστη. Τόσο οι δυο ημιτελικοί, όσο κι ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθούν φυσικά στο Ουέμπλεϊ.

Όμιλος του «θανάτου» βρήκε από την κλήρωση της τελικής φάσης του Euro 2020. Γερμανία, Γαλλία και Πορτογαλία στο ίδιο γκρουπ. Η Ιταλία έχει θεωρητικά εύκολο έργο καθώς θ’ αντιμετωπίσει στη Ρώμη τις Ελβετία, Τουρκία και Ουαλία.

The #EURO2020 groups have been drawn! 😍

Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019