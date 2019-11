Champions League: Πρόκριση για «Μπάρτσα» στο 700ό ματς του Μέσι – Στους «16» και η Λειψία

Ο Μέσι έκανε εμφάνιση “Χρυσής Μπάλας”, σκόραρε, μοίρασε δύο ασίστ, είχε φάουλ-δοκάρι και οδήγησε την Μπαρτσελόνα στο 3-1 επί της Ντόρτμουντ και ως 1η στην επόμενη φάση.

Καθώς η συζήτηση για την “Χρυσή Μπάλα” φουντώνει, ο Λιονέλ Μέσι φρόντισε να υπενθυμίσει σε όλους το ποιος είναι το αφεντικό. Ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στο 3-1 επί της Ντόρτμουντ, αλλά και ως 1η στον 6ο όμιλο, κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ τα έκανε όλα σε αυτό το ματς. Μοίρασε ασίστ στον Λουίς Σουάρες (29′), ο οποίος με 184 γκολ έγινε ο τέταρτος σκόρερ στην ιστορία του club, ξεπερνώντας τον Τζουζέπ Σαμιτίερ. Οι δυο τους θα άλλαζαν ρόλους στο 33′ και ο Μέσι θα έκανε το 2-0 και μαζί κάποια σημαντικά επιτεύγματα.



Στο 67′ έδωσε ασίστ και στον Γκριεζμάν, ενώ ο ίδιος είχε φάουλ στο δοκάρι. Ο Σάντσο (77′) έβαλε γκολάρα, μα πλέον δεν γινόταν να προλάβουν οι Γερμανοί, που στην ισοβαθμία με την Ιντερ έμειναν 3οι και θέλουν νίκη τους στο φινάλε με τη Σλάβια εντός, αλλά και να μην νικήσει η Ιντερ την Μπάρτσα.

Μπαρτσελόνα (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ Στέγκεν, Λενγκλέ, Ουμτιτί, Σέρζι Ρομπέρτο, Φίρπο, Μπουσκέτς, Ράκιτιτς (76′ Βιδάλ), Ντε Γιονγκ, Μέσι, Ντεμπελέ (26′ Γκριεζμάν), Λουίς Σουάρες

Ντόρτμουντ (Λουσιέν Φαβρ): Μπούρκι, Χούμελς, Πίστσεκ (76′ Ζαγκαντού), Ακανζί, Γκερέιρο, Χακίμι, Βίτσελ, Σουλτς (46′ Σάντσο), Βάιγκλ (85′ Γκέτσε), Μπραντ, Ρόις.

Το κοντέρ του ασταμάτητου Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να «γράφει», και στο ματς απέναντι στην Ντόρτμουντ, ο Αργεντίνος άσος στρογγύλεψε ξανά τον αριθμό των συμμετοχών του.

Συγκεκριμένα, συμπλήρωσε 700 συμμετοχές, όλες με την φανέλα της Μπαρτσελόνα κι έγινε ο δεύτερος παίκτης των «μπλαουγκράνα», που πατάει την έβδομη… εκατοντάδα, μετά τον Τσάβι.

Μάλιστα, με το γκολ που σημείωσε για το 2-0 της Μπάρτσα, έφτασε τα 613 σε σύνολο και πρώτο του κόντρα στην Μπορούσια στην καριέρα του, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των ομάδων, που έχει σκοράρει εναντίον στο Champions League στις 34, περισσότερες από κάθε άλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με εξαίρεση το ματς της 500ης συμμετοχής, ο «Λίο» σκοράρει για πρώτη φορά πιάνοντας νέα εκατοντάδα συμμετοχών.

