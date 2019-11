Σόου Κλοπ-Γκουαρντιόλα σε εκδήλωση: Ρεσιτάλ αλά stand up comedian [βίντεο]

Οι δύο σπουδαίοι προπονητές των Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι έδειξαν γι’ ακόμα μια φορά την εξαιρετική τους σχέση και έκαναν χαβαλέ ο ένας στον άλλον σε εκδήλωση της Ένωσης Συντακτών Ποδοσφαίρου!

Η νύχτα που ο Κομπανί σκόραρε κόντρα στη Λέστερ και χάρισε τον τίτλο στη Σίτι και η… πρόταση για ανταλλαγή τροπαίων.

Ο Kloppo, έδειξε πως εκτός από τρομερός άνθρωπος, τύπος με τον οποίο όλοι θα ήθελαν να πάνε για μπύρες, προσωπικότητα που όλοι θα ήθελαν να γνωρίσουν και προπονητής που όλοι θα ήθελαν να έχουν, θα μπορούσε να κάνει και… stand up comedy.

Το ύφος του καθώς εξιστορούσε τι συνέβη τη νύχτα που ο Κομπανί ουσιαστικά έστεψε Πρωταθλήτρια τη Μάντσεστερ Σίτι με το γκολ απέναντι στη Λέστερ, είναι όλα τα λεφτά!

«Την επόμενη μέρα παίζαμε με τη Μπαρτσελόνα και προετοιμαζόμασταν για το ματς, όμως, η γυναίκα μου, μου πρότεινε να καθίσουμε να δούμε μαζί το ματς… Ήμουν κάπως “ωωω”… Το είδα όμως και ήμουν στον καναπέ και αν μετρούσε κανείς τους χτύπους της καρδιάς μου θα καταλάβαινε… Όλη τη σεζόν ήμουν ήρεμος όμως σ’ εκείνο το ματς άρχισα να ελπίζω καθώς περνούσε η ώρα. Έβλεπα τη Λέστερ να κουράζεται και εκνευριζόμουν. Είδα τον Κομπανί να πετυχαίνει αυτό το γκολ λίγο μετά…» είπε, για να του απαντήσει ο Πεπ:

«Αυτό που αισθάνθηκε ο Κλοπ εκείνο το ματς, εγώ το βίωνα κάθε φορά που η Λίβερπουλ έφτανε τελικά να σκοράρει στο τέλος των αγώνων και να παίρνει τα αποτελέσματα. Κάθε φορά πίστευα ότι δεν θα καταφέρουν και το έκαναν ξανά…».

Φυσικά, έκανε και την… πρότασή του για ανταλλαγή τροπαίων, αφού δεν κρύβει πόσο πολύ θέλει το Champions League και πρόσφερε το τρόπαιο του πρωταθλήματος στους «κόκκινους»!

Love the banter between Klopp and Guardiola here 😂pic.twitter.com/LQkfNE5cj2

— MT (@MT_Futbol) November 25, 2019