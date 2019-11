Γκουαρδιόλα σε Κλοπ: «Ίσως… ανταλλάξουμε τρόπαια»! [βίντεο]

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδειξε πόσο πολύ θέλει ένα Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι και αφού εκείνος ζηλεύει το ευρωπαϊκό τρόπαιο και ο Κλοπ το πρωτάθλημα, ο Καταλανός… βρήκε τη λύση για να ικανοποιηθούν και οι δύο!

Μιλώντας σε εκδήλωση των Συντακτών Ποδοσφαίρου της Αγγλίας, ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι είχε όρεξη για χαβαλέ και με στόχο να τονίσει τον πόθο του για την κορυφή της Ευρώπης σε συλλογικό επίπεδο, ανέφερε:

«Είμαι σίγουρος ότι ο Κλοπ θέλει να πάρει το δικό μου τρόπαιο κι εγώ θέλω το δικό του… Ίσως και να μπορούμε ν’ ανταλλάξουμε»! Φυσικά σκόρπισε γέλιο στην αίθουσα και ο ίδιος χαμογέλασε!

Pep Guardiola jokes about swapping trophies with Jurgen Klopp 🤣

🗣"He wants my trophy and I want his" pic.twitter.com/0sLDG4AE7B

