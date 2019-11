Ζόρζε Ζεσούς: Ο προπονητής που άλλαξε ήπειρο και από «λούζερ» έγινε ήρωας [βίντεο]

Αυτό που του είχε συμβεί, είναι από εκείνα που δεν θα μπορούσες να ευχηθείς ούτε στον χειρότερο ποδοσφαιρικό εχθρό σου. Ο Ζόρζε Ζέσους, το βίωσε, έφτασε σε… βαρομετρικό χαμηλό, όμως βρήκε το δρόμο προς την «αναγέννησή» του στη Βραζιλία, όντας πλέον ο θριαμβευτής του Copa Libertadores.

Το σημαντικότερο μάθημα που οφείλεις να πάρεις από τη ζωή είναι πως όσες φορές κι αν «πέσεις» θα πρέπει να σηκωθείς και πως σημασία δεν έχει πόσες φορές θα σε «χτυπήσει», αλλά πόσο δυνατά θα το κάνει και πόσο θα πάλι θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις και να βγεις στην «αντεπίθεση».

Ο Ζόρζε Ζέσους, από ποδοσφαιρικής πλευράς, δέχθηκε «χτυπήματα» που θα μπορούσαν να τον έχουν… εξαφανίσει. Που θα μπορούσαν να μην έχουν προκαλέσει μόνιμο στίγμα στο μυαλό του, την ψυχοσύνθεσή του, την υστεροφημία του και να έχουν τέτοιο αντίκτυπο στην προπονητική του καριέρα που να μην όρθωνε ποτέ ανάστημα.

Δεν είναι λίγο εκείνο που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του, πίσω στο 2013, όταν βρισκόταν στον πάγκο της Μπενφίκα. Διεκδίκησε τρεις τίτλους και μέσα σε ελάχιστες μέρες έχασε τα πάντα, με γκολ στις καθυστερήσεις! Αδιανόητο. Άρρωστο από την ίδια του την μοίρα. Τον έβλεπες να πέφτει στα γόνατα μετά το νικητήριο γκολ της Πόρτο για την δραματική έκβαση του πρωταθλήματος Πορτογαλίας και η καρδιά σου γινόταν κομμάτια. Έλεγες «δεν μπορεί ρε φίλε…».

Τα είδε όλα. Και τους «δράκους» να του παίρνουν τον τίτλο και την Τσέλσι να του κλέψει το Europa League με την κεφαλιά στο φινάλε από τον Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς του μεγάλου τελικού κι έπειτα ήρθε και η Γκιμαράες του πήρε το Κύπελλο Πορτογαλίας για να… δέσει το γλυκό. Αυτό που είχε την πιο πικρή γεύση για τον Ζόρζε Ζέσους, ο οποίος για τους αντιπάλους έγινε περίγελος και για μια μεγαλύτερη μερίδα φιλάθλων έγινε ο άνθρωπος που είχε… χτυπηθεί βάναυσα από την ποδοσφαιρική του μοίρα.

Αυτό που πέτυχε εν έτει 2019, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να έχει πετύχει αφήνοντας πίσω του τον πόνο που αισθάνθηκε εκείνο το «μαύρο» 2013. Και ίσως είναι η απόδειξη πως ναι μεν η μοίρα θα φέρει μπροστά σου αυτά που θέλει για να τ’ αντιμετωπίσεις, όμως μπορείς με συγκεκριμένες επιλογές και πίστη σε αυτό που μπορείς να φτάσεις, να αλλάξει τα δεδομένα για το μέλλον…

Κάπως έτσι, ο Ζόρζε Ζέσους πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στη Βραζιλία, αλλάζοντας μια ολόκληρη ήπειρο ώστε ν’ αλλάξει ό,τι μπορεί να του είχε γραμμένο η μοίρα του για τη συνέχεια της καριέρας του αν παρέμενε επί ευρωπαϊκού εδάφους. Άλλαξε… mindset, ήρθε αντιμέτωπος με άλλα, λίγο πιο περίεργα πράγματα στο νέο του ξεκίνημα αφού οι Βραζιλιάνοι προπονητές τον πήραν με κακό μάτι και έδειχναν να μην τον θέλουν στο πρωτάθλημά τους, όμως, εκείνος απλά δούλεψε.

Και έγινε ο… Mister. Εκείνος για τον οποίο οι παίκτες του μιλούν με τα καλύτερα λόγια και για τον οποίο ο «Γκαμπιγκόλ» που πρωταγωνίστησε στον μεγάλο τελικό του Copa Libertadores με τα γκολ της ανατροπής κόντρα στη Ρίβερ Πλέιτ έχει πει: «Δεν είναι… φυσιολογικά όλα αυτά που βλέπει στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Όλοι θα έπρεπε να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο Mister αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Θα έπρεπε να μαθαίνουν όλοι από εκείνον. Είναι ο καλύτερος από αυτούς που έχω συνεργαστεί. Πραγματικά έχει τεράστιο μερίδιο σε ό,τι κάνουμε στο γήπεδο. Ή και σε όλα όσα κάνουμε στο γήπεδο».

🔴⚫🔝 The #Flamengo players are full of praise for their manager Jorge Jesus or #Mister as he's known to his side.

⚽️ "We believed in what he was doing with us, we put it into practice. And we saw the results, we saw the differences it made." pic.twitter.com/XrvjbyPav7

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) November 14, 2019