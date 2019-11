Fake news o θάνατος του Μιλτ Παλάσιο; Δημοσιογράφος τον διέψευσε

Σε fake news αποδίδεται ο θάνατος του Μιλτ Παλάσιο!

Δημοσιογράφος της ιστοσελίδας «thescore.com» διέψευσε την είδηση για τον χαμό του πρώην παίκτη της Καβάλας, αναφέροντας πως είναι ψευδής και μάλιστα επικαλείται πηγή από την ομάδα του, Λονγκ Άιλαντ Νετς, οι οποίοι διαβεβαιώνουν πως είναι καλά στην υγεία του!

Μάλιστα, «θύμα» της συγκεκριμένης είδησης έπεσε η πρώην ομάδα του, Παρτίζαν, η οποία εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον Μιλτ Παλάσιο, αλλά λίγο αργότερα φυσικά και την απέσυρε.

Palacio is an assistant coach with the Long Island Nets.

Here is the team's response to me:

"These reports are inaccurate – we have spoken to Milt, and he is fine."

Thank god! pic.twitter.com/cxLogkTu7L

— Andrew Joe Potter (@AndrewJoePotter) November 22, 2019