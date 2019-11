Οριστικό: Επιβεβαίωσε την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό ο Πιτίνο

Πριν ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Ρικ Πιτίνο δεν… κατάφερε να συγκρατήσει τη χαρά του για την επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία των «πρασίνων».

Ο νέος Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ανδρών επέλεξε, όπως συνηθίζει, το Twitter, για να εκφραστεί γράφοντας μετά τη συμφωνία με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό. Απίθανοι τύποι για να προπονήσω και θα με διατηρήσει σε επαφή με τα ταλέντα για την εθνική ομάδα».

Excited to be returning to @paobcgr. Awesome guys to coach and it will keep me closer to the talent with the National team.

