ATP Finals- Ο τελικός των τελικών: Τσιτσιπάς vs Τιμ, η απίστευτη ιστορία που τους συνδέει από το 2016

Έφτασε η ώρα για τον τελικό των τελικών. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ντομινίκ Τιμ,, συμπαίκτες του Laver Cup για την Team Europe, θα αγωνιστούν απόψε (20:00) στον τελικό των Nitto ATP Finals στο Λονδίνο.

Κανένας από τους δύο δεν μπορούσε να «βγάλει» το χαμόγελο από το πρόσωπό του, καθώς μιλούσαν χθες στο γήπεδο, μπροστά στους φιλάθλους της Ο2 Arena του Λονδίνου, μετά τις επιτυχίες τους.

«Αυτό είναι μόνο ένα μεγάλο, μεγάλο όνειρο που έρχεται και γίνεται αληθινό για μένα», είπε ο Τιμ.

«Θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι ένα από αυτά τα παιδιά που βρίσκονται εδώ, βλέποντας το γεγονός, και θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον εαυτό μου να στέκεται εδώ», δήλωσε ο Τσιτσιπάς μετά την νίκη επί του Ρότζερ Φέντερερ (6-3, 6-4). «Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.»

Σίγουρα και οι δύο τους κάνουν τα όνειρά τους σε πραγματικότητα. Αυτή είναι μια στιγμή ξεχωριστή, μοναδική, ιδιαίτερη και για έναν από αυτούς απόψε τα πράγματα θα γίνουν ακόμα καλύτερα , εάν καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο στον τελικό.

