Επικός Τσιτσιπας: Κέρδισε με 6-3, 6-1 τον Ζβέρεφ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του ATP Finals

O Τσιτσιπάς κέρδισε με 6-3, 6-1 τον Ζβέρεφ και προκρίθηκε ως πρώτος στα ημιτελικά του ATP Finals.

Ένας Στέφανος Τσιτσιπάς βγαλμένος από άλλο πλανήτη προκρίθηκε απόψε από την 2η αγωνιστική στα ημιτελικά του ATP Finals στο Λονδίνο.

Ο Έλληνας τενίστας στην πρώτη του συμμετοχή στο τουρνουά σε ηλικία 21 ετών κέρδισε μετά από τον Μεντβέντεφ και τον Ζβέρεφ με 6-3, 6-2 και άφησε πίσω του τον Γερμανό, τον Ρώσο αλλά και τον Ναδάλ κλείνοντας μια θέση στα ημιτελικά του Σαββάτου!

Ο Τσιτσιπάς έγραψε ιστορία! Είναι ο πρώτος Έλληνας που θα παίξει σε ημιτελικό ATP Finals αφού πρώτα την Παρασκευή “συναντήσει” στον 3ο αγώνα του στον όμιλο τον Ναδάλ ο οποίος θέλει νίκη για να συνεχίσει.

Loving the London life 🙌⁰⁰@StefTsitsipas beats Zverev to record his second win from two matches at his maiden #NittoATPFinals! pic.twitter.com/rDTJjwpBnz — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2019

Απέναντι σ’ έναν Ζβέρεφ που την Δευτέρα κέρδισε με 2-0 σετ τον Ναδάλ ο Στέφανος ήταν αποφασιστικός δεν συγχώρεσε λάθη και έφτασε με μοναδικό τρόπο στη νίκη η οποία του δίνει και την πρόκριση.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.13′ και ο Τσιτσιπάς είναι ο 2ος που θα προκριθεί μετά από τον Τιμ!

Ο 21χρόνος τενίστας έφτασε στις 2 νίκες και στις 4 απέναντι στον Ζβέρεφ σε 5 παιχνίδια τους στο Tour!

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ζβέρεφ φτάνει πρώτος σε μπρέικ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς το σβήνει με winner και μετά από διαδοχικές ισοπαλίες κερδίζει και θα προηγηθεί με 3-2.

Ο Τσιτσιπάς ανεβάζει απόδοση και με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3! Σερβίρει, οδηγεί σε λάθη τον Γερμανό και κερδίζει με 6-3 το σετ.

TSEMI-FINALS 🥳 On his #NittoATPFinals debut, @StefTsitsipas charges into the last four – beating Zverev 6-3 6-2! pic.twitter.com/swr1yfeOUB — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2019

Στο 1ο γκέιμ του 2ου σετ ο Ζβέρεφ σβήνει 3 μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά αλλά ο Έλληνας θα εκμεταλλευτεί το 4ο για να φτάσει με μπρέικ στο 1-0!

Advantage: Stef Tsitsipas takes the opener against Zverev and is one set away from the #NittoATPFinals semis! Set 2 live: https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/RTjCKzOa16 — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2019

Ο Ζβέρεφ θα μειώσει σε 2-1 αλλά ο Έλληνας θα πατήσει… γκάζι για το 3-1. Στο 5ο γκέιμ ο Γερμανός θα σβήσει μπρέικ πόιντ αλλά θα εκμεταλλευτεί το 2ο μπρέικ ποίντ για το 4-1!

Το 5-1 είναι εύκολη υπόθεση, ο Γερμανός μειώνει σε 5-2 αλλά ο Τσιτσιπάς θα κερδίσει!

Πηγή: gazzetta.gr