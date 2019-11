Έγραψε ιστορία ο Ουάιτ στο NBA με 7 τρίποντα σε μία περίοδο! [βίντεο]

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Κόμπι Ουάιτ κόντρα στους Νικς, οδηγώντας σε νίκη τους Μπουλς.

Ο γκαρντ των ταύρων πέτυχε 7 τρίποντα στο 4ο δωδεκάλεπτο και έγινε ο rookie με τα περισσότερα εύστοχα σε μια περίοδο στην ιστορία της λίγκας.

Σίγουρα οι άνθρωποι του Σικάγο θα πρέπει να αισθάνονται μεγάλη ικανοποίηση από τα δείχνει ο κύριος με την αφάνα.

Coby White made 7 3-pt FG in the 4th quarter of tonight's Bulls win over the Knicks.

That's the most threes in a quarter by a rookie in NBA history. pic.twitter.com/nQOgHRfiBu

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 13, 2019