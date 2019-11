Με εντυπωσιακό βίντεο παρουσιάστηκε η νέα φανέλα της εθνικής Σουηδίας

Η εθνική ομάδα της Σουηδίας έδειξε με πολύ όμορφο τρόπο πως τάσσεται υπέρ της απόλυτης ενότητας και παρουσίασε τη νέα της φανέλα στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα ανθρωπιάς!

Οι Σκανδιναβοί, με τον Μάρκους Μπεργκ φυσικά να συμμετέχει στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε για την παρουσίαση της νέας φανέλας, τονίζουν χαρακτηριστικά:

«Δεν είναι μια συνηθισμένη φανέλα. Όποιος τη φοράει, είτε είναι παίκτης είτε είναι οπαδός, πρέπει να κερδίσει το δικαίωμα.

Υπόσχομαι να σέβομαι τους αντιπάλους, τους οπαδούς και τους διαιτητές. Να στηρίζω την ομάδα στα εύκολα και στα δύσκολα. Να μην φουντώνω το μίσος στις εξέδρες και το γήπεδο. Υπόσχομαι να υποδέχομαι τον καθένα στην ομάδα, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, εθνικότητα, θρησκεία ή σεξουαλική προτίμηση. Γιατί οι διαφορές μας, κάνουν τη διαφορά. Υπόσχομαι να τιμώ τις αξίες. Εσύ;».

Υπενθυμίζεται πως στη Σουηδία σε ό,τι αφορά το επίπεδο, έχει προχωρήσει περισσότερο απ’ οπουδήποτε αλλού το θέμα της ισότητας και στους μισθούς, ανάμεσα στην ανδρική και τη γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.

Sweden use their new kit release video to spread a powerful message of equality, diversity and inclusion 💙💛 pic.twitter.com/k6vpTWu9rz

— ESPN UK (@ESPNUK) November 12, 2019