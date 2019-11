«Ταύρος εν υαλοπωλείω» ο Αντετοκούνμπο: Έσπασε με κλωτσιά διαφημιστική πινακίδα [βίντεο]

Με τον εαυτό του τα έβαλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Θάντερ, στην οποία τελικά η ομάδα του «Greek Freak» επικράτησε με 121-119.

Ενα airball σε ελεύθερη βολή φαίνεται να αποτέλεσε τελικά την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Αρχικά, λόγω των νεύρων του Γιάννη την… πλήρωσε η φανέλα του, ενώ στο ημίχρονο ο περσινός MVP του ΝΒΑ έσπασε με μια κλοτσιά πινακίδα που βρισκόταν στο γήπεδο των Θάντερ με το σήμα της ομάδας.

Well…apparently Giannis was a little frustrated with how the first half went. He just kicked a hole in this thing in the hallway 😂. pic.twitter.com/h35Vol7Fo3

— Gabe Ikard (@GabeIkard) November 11, 2019