Παίκτης της Μονακό αποβλήθηκε μέσω VAR και το… διέλυσε [βίντεο]

Μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσε την Κυριακή το βράδυ το VAR στο παιχνίδι της Μονακό με τη Σεντ Ετιέν.

Μια από τις πιο… έντονες, ήταν και αυτή με τον Αγκιλάρ να ξεσπάει εναντίον της τεχνολογίας για μια κόκκινη κάρτα την οποία δέχθηκε.

Ο παίκτης των Μονεγάσκων, αποβλήθηκε από το ματς στο 92ο λεπτό καθ’ υπόδειξη του VAR και ξέφυγε. Φεύγοντας από τον αγωνιστικό χώρο, βρήκε στον δρόμο του το μόνιτορ και με μια κλωτσιά το γκρέμισε.

To those of you that hate VAR, here’s Monaco right-back Ruben Aguilar booting the monitor after being sent off this weekend.

Be like Ruben Aguilar. pic.twitter.com/wySCcF2TIX

— Ball Street (@BallStreet) November 4, 2019