Έφυγε από το γήπεδο ο Μπαλοτέλι μετά από ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε! [Βίντεο]

Οι οπαδοί της Ελλάς Βερόνα… χτύπησαν ξανά, αυτή τη φορά με ρατσιστική επίθεση στον Μάριο Μπαλοτέλι, ο οποίος απείλησε να φύγει οριστικά από το γήπεδο.

Ο επιθετικός της Μπρέσια ξεκίνησε την πορεία της αποχώρησης από το Bentegodi, όταν οι τιφόζι της Ελλάς προχώρησαν σε ρατσιστική επίθεση σε βάρος του. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου μέρους του αγώνα για την Serie A, συνέβη το περιστατικό, με τον Super Mario να κλωτσά μια μπάλα προς την εξέδρα και να φεύγει, για να μείνει τελικά έπειτα από παρότρυνση των συμπαικτών του. Ο διαιτητής έκανε χρήση του κανονισμού, διέκοψε για λίγο το ματς και από τα μεγάφωνα διαβάστηκε στους οπαδούς προειδοποίηση.

Mario Balotelli kicks ball into crowd and walks off pitch following racist chanting from Hellas Verona fans. Game was temporarily suspended and announcement over tannoy system before game, with Balotelli, restarted. #VeronaBrescia #NoToRacism pic.twitter.com/4XNMb6u7zH

— Colin Millar (@Millar_Colin) November 3, 2019