Champions League: Ιστορικό γκολ για Μέσι – «Mπήκε στο κόλπο» η Ίντερ

Η τεράστια νίκη της Ίντερ επί της Ντόρτμουντ στο ντέρμπι της βραδιάς για το 6ο γκρουπ, οι εκτός έδρας επιτυχίες των Λίβερπουλ και Νάπολι σε Βέλγιο (Γκενκ) και Αυστρία (Σάλτσμπουργκ) αντίστοιχα, αλλά και το ιστορικό γκολ του Μέσι στην Πράγα, «σημάδεψαν» το «δεύτερο πιάτο» της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Νάπολι και Λίβερπουλ προχώρησαν με εκτός έδρας νίκες στον 5ο όμιλο και οδηγούν την κούρσα με τους «παρτενοπέι» να έχουν το ισχνό προβάδισμα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έκανε το καθήκον της απέναντι στην Γκενκ (4-1), ενώ σαφώς πιο δύσκολο έργο είχε Νάπολι στην Αυστρία με την Σάλτσμπουργκ, αλλά τελικά με πρωταγωνιστή τον Μέρτενς κατάφερε να φύγει νικήτρια με 3-2.

Στον αγώνα «δίχως αύριο» της Ίντερ με την Ντόρτμουντ στο «Σαν Σίρο», οι «νερατζούρι» πέτυχαν την πρώτη νίκη τους στην φάση των ομίλων (6ος) με 2-0 κι έμειναν «ζωντανοί» στο παιχνίδι της πρόκρισης. Τα πάντα θα κριθούν στην επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων (έχουν από 4 βαθμούς), αυτή την φορά επί γερμανικού εδάφους.

Την… υπογραφή του Μισί Μπατσουαγί είχε το ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής του 8ου ομίλου του Champions League. Ο Βέλγος σέντερ φορ πήρε την θέση του Έϊμπραχαμ στο 71΄ κι αφού στο 73΄ έχασε ένα γκολ που… δεν χάνεται, τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε χάρισε τη νίκη στην Τσέλσι μέσα στην «Αρένα Γιόχαν Κρόιφ» του Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ με 1-0.

Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ υποχρέωσε τους πρωταθλητές Ολλανδίας στην πρώτη τους ήττα στη διοργάνωση, τους «έπιασε» στην κορυφή (από 6 βαθμούς) και, πλέον, θα έχει την ευκαιρία την επόμενη αγωνιστική στο «Στάμφορντ Μπριτζ» να «ντουμπλάρει» τις επιτυχίες απέναντι στον «Αίαντα» και να βρεθεί «αγκαλιά» με την πρόκριση στην φάη των νοκ άουτ αγώνων.

Η Λειψία έκανε την ανατροπή στο δεύτερο μέρος απέναντι στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και με το τελικό 2-1 στο 7ο γκρουπ ανέβηκε στην κορυφή και δικαιολογημένα ελπίζει σε πρόκριση.

Η Μπαρτσελόνα φιλοξενήθηκε στην Πράγα από τη Σλάβια και ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε το σκορ για τους μπλαουγκράνα μόλις τρία λεπτά (το τρίτο πιο γρήγορο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση) μετά από την έναρξη του ματς στη Σινόμπο Αρένα.

Ο Αργεντινός έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Champions League που σκοράρει για 15 διαδοχικές σεζόν στη διοργάνωση! Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο γκολ του σταρ της ομάδας της Βαρκελώνης ήταν κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Καμπ Νόου τη σεζόν 2005-2006.

Η Σλάβια Πράγας έγινε η 33η διαφορετική ομάδα κόντρα στην οποία σκοράρει ο Μέσι, πιάνοντας στη σχετική λίστα τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Ραούλ.

Messi becomes the first player in history to score in 15 consecutive #UCL seasons 🔥 pic.twitter.com/6SQtGam4k8

— B/R Football (@brfootball) October 23, 2019