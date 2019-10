Απίστευτο: Τερματοφύλακας στην Τουρκία αποβλήθηκε στα 13 δευτερόλεπτα [βίντεο]

Μήπως είχε κανονίσει κάτι και βιαζόταν να… σχολάσει;

Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό που έκανε ο γκολκίπερ της Κόνιασπορ, Σερκάν Κιριντιλί.

Μόλις στο 13ο δευτερόλεπτο του αγώνα με την Μαλάτιασπορ έπιασε την μπάλα εκτός περιοχής και φυσικά αποβλήθηκε καταδικάζοντας την ομάδα του σε ήττα με 2-0.

Stop what you are doing and WATCH this now 🤣 Serkan Kırıntılı broke the record for the earliest sending off ever in Turkish football history when he did this 🤦‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/oCfHLvQYjS

