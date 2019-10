Άγριο ξύλο με πετροπόλεμο και μάχες σώμα με σώμα σε αγώνα στο Μεξικό [βίντεο]

Τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα στους οπαδούς της Ατλέτικο Σαν Λουίς και της Κερετάρο οδήγησαν στη διακοπή της αναμέτρησης, ενώ άλλο ματς για τη δεύτερη κατηγορία του Μεξικό αναβλήθηκε λόγω… ναρκωτικών!

Η Κερετάρο βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 2-0 όταν στο 85ο λεπτό ξεκίνησαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες.

Αρκετοί οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, με τον διαιτητή να στέλνει τους παίκτες στα αποδυτήρια και να αποφασίζει τη διακοπή της αναμέτρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη Πέμπτη η αναμέτρηση της Ντοράδος με την Ατλάντε για τη δεύτερη κατηγορία αναβλήθηκε ύστερα από επιθέσεις που σχετίζονταν με τα ναρκωτικά στην πόλη διεξαγωγής της συνάντησης.

SHOCKING video. Five guys ganging up on one. Wow you’re so tough 🙄This can’t happen in our stadiums. #SanLuis #Queretaro #LigaMXeng pic.twitter.com/kIa5aaXcKj

— Francisco Velasco (@FranciscoEfV) October 21, 2019