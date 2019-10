Σοβαρός τραυματισμός για Ζίλε, δεν παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό, υπέστη ρήξη χιαστού

Χωρίς τις πολύτιμες υπηρεσίας του Νικλας Ζίλε θα παραταχθεί η Μπάγερν Μονάχου την ερχόμενη Τρίτη (22/10) στο «Γ. Καραϊσκάκης» προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός των Βαυαρών αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της ομάδας του με την Άουγκσμπουργκ και η διάγνωση είναι πολύ άσχημη για εκείνον.

Συγκεκριμένα οι αρχικές εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν κι έτσι ο Ζίλε θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 μήνες, αφού υπέστη ρήξη χιαστού!

Στο 10′ της αναμέτρησης με την Άουγκσμπουργκ (2-2) ο διεθνής αμυντικός. σε μία εναέρια μονομαχία με τον Νίντερλεχνερ βρέθηκε στο έδαφος έχοντας χτυπήσει στο γόνατο του δεξιού του ποδιού.

Ο Ζίλε φάνηκε από την πρώτη στιγμή να πονάει πολύ και αμέσως στον αγωνιστικό χώρο μπήκε το ιατρικό επιτελείο της Μπάγερν.

Όπως ήταν λογικό, δεν μπόρεσε να συνεχίσει και δύο λεπτά μετά πήρε τη θέση του ο Αλάμπα.

Ετσι ο άτυχος ποδοσφαιριστής θα χάσει ουσιαστικά το υπόλοιπο της φετινής σεζόν και φυσικά τα δύο ματς με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

🗣️ Niko #Kovač: "But what is even worse is Niklas #Süle's injury. The general feeling isn't good. We need to wait and see what has happened and hope for the best." #FCAFCB pic.twitter.com/FKBM3d7V1E

— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 19, 2019