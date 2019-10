Αυτό είναι το νέο έμβλημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων [εικόνα]

Ένα δίμηνο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης στην οποία φέτος θα συμμετέχει η Λίβερπουλ από πλευράς Ευρώπης, παρουσιάστηκε το νέο έμβλημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Πρόκειται για λογότυπο με ένα τρόπαιο στην κορυφή του οποίου υπάρχει μια ποδοσφαιρική μπάλα, η οποία παρουσιάζεται ως… διαμάντι, ενώ, ο τρόπος με τον οποίο είναι διακοσμημένο και τα χρώματα που επιλέχθηκαν είναι από τα παραδοσιακά Mashrabiyas της Μέσης Ανατολής.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα λάβει χώρα από τις 11 έως και τις 21 του φετινού Δεκέμβρη και η Λίβερπουλ θα χρειαστεί να διαμορφώσει το πρόγραμμά της και να διαχειριστεί τις δυνάμεις της για την παρουσία στο Κατάρ λόγω της κατάκτησης της κορυφής της Ευρώπης για το 2019…

The character of Qatar radiates through the design with elegant burgundy and sea-like turquoise colours featured in the emblem. #ClubWC pic.twitter.com/zey6ybBkWv

— Road to 2022 (@roadto2022) October 18, 2019