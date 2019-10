Έγραψε ιστορία ο Κιπτσόγκε: Έγινε ο πρώτος που έτρεξε τον μαραθώνιο σε λιγότερο από δύο ώρες!

Ο Έλιουντ Κιπτσόγκε έγινε σήμερα στο Prater Park της Βιέννης ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κατάφερε να τρέξει τα 42.195 της διαδρομής του μαραθωνίου, σε λιγότερο από δύο ώρες!

O 34χρονος Κενυάτης που ξεκίνησε την ιστορική διαδρομή του-πρόκληση του «Ineos 1:59 Challenge», στις 09:15 ώρα Ελλάδας, κατάφερε να καλύψει την απόσταση σε 1:159:40, είκοσι δευτερόλεπτα κάτω από τις δύο ώρες, δείχνοντας ότι ο άνθρωπος δεν έχει όρια.

Ένα ρεκόρ που πάντως δεν πρόκειται να αναγνωρίσει επίσημα ως παγκόσμιο ρεκόρ η IAAF, αφού χρησιμοποίησε «λαγούς» σε διάφορα σημεία της διαδρομής, ενώ επίσης δεν ήταν επίσημη διοργάνωση.

Ο Κιπτσόγκε, χρυσός Ολυμπιονίκης του Ρίο το 2016, κατά την διάρκεια της διαδρομής είχε γύρω του ομάδες από επτά δρομείς (41 συνολικά) που εναλλάσσονταν,προσπαθώντας να του δώσουν ρυθμό αλλά και να τον προστατεύσουν από τον άνεμο.

Σε ορισμένα σημεία υπήρξε βροχή που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την προσπάθειά του.

Ο Κενυάτης, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ του μαραθωνίου με 2: 01.39 , από μαραθώνιο του Βερολίνου τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που βρίσκονταν κατά μήκος της διαδρομής των 4,4 γύρων, μήκους 9,6 χιλιομέτρων.

HISTORY IS MADE! 🤯

For so long, so many thought it was impossible, but @EliudKipchoge becomes the first human to run a sub two-hour marathon.

#INEOS159 #NoHumanIsLimited pic.twitter.com/ONL9jyPR0n

— INEOS 1:59 Challenge (@INEOS159) October 12, 2019