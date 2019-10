Θρίαμβος: Ο Τσιτσιπάς απέκλεισε τον κορυφαίο τενίστα του κόσμου Νόβακ Τζόκοβιτς [βίντεο]

Επική νίκη πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά της Σαγκάης!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο7) «καθάρισε» με 3-6, 7-5, 6-3 τον κορυφαίο της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς και σφράγισε το εισιτήριο για τους «4» του Masters της Κίνας.

Μάλιστα, το έκανε με επική ανατροπή. Ο «Τζόκερ» ήταν αυτός που πήρε το πρώτο σετ, όμως από κει και πέρα, ο Τσιτσιπάς έδειξε ατσάλινη ψυχραιμία και μεγάλη κλάση και πήρε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του κόντρα στον Σέρβο (πρώτη, όμως, όταν αυτός βρίσκεται στο Νο1).

Επόμενος αντίπαλος για τον 21χρονο πρωταθλητή είναι ο Ρώσος Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο4). Γεγονός… όχι πολύ ευχάριστο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, αφού μετράει τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει απέναντί του.

Στο πρώτο σετ ο «Νόλε» καθάρισε με σχετική ευκολία, φτάνοντας στο 3-0 με μπρέικ στο δεύτερο, ενώ στην προσπάθεια του Τσιτσιπά να πλησιάσει περισσότερο μετά το 4-2, απάντησε «σβήνοντας» μπρέικ πόιντ, που του άνοιξε το δρόμο για 1-0.

— We Are Tennis (@WeAreTennis) October 11, 2019

Stefanos Tsitsipas is on fire vs Djokovic! Leading 5-2 in the decider. #ShanghaiMasters

Η μάχη άναψε στο πέμπτο γκέιμ, στο οποίο ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 40-0, ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε, όμως δεν κατάφερε να κάνει το μπρέικ, ενώ στο έκτο ο Σέρβος ισοφάρισε σε 3-3 σβήνοντας δύο μπρέικ πόιντς του 21χρονου, που τελικά ισοφάρισε σε 1-1 σετ με 5-7 με μπρέικ.

Με την ψυχολογία με το μέρος του, ο «Στεφ» μπήκε στο τρίτο σετ και καθάρισε τον Σέρβο, φτάνοντας σε μπρέικ στο 2-1 και στο 4-1. Ο Νόλε μείωσε σε 4-2, όμως δεν κατάφερε να απαντήσει στα μπρέικ του Τσιτσιπά, ο οποίος πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη με 6-3 και 2-1 σετ.

Χαμός γίνεται στα social media με τους χρήστες να αποθεώνουν τον Στέφανο Τσιτσιπά για την μεγάλη του νίκη, ενώ και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν διθυραμβικές αναφορές.

Μάλιστα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, σε ερώτηση για το αν ο Στέφανος έχει πιθανότητες να γίνει στο μέλλον το Νο1, απάντησε «Σίγουρα ναι».

Defeating 🇷🇸 Novak #Djokovic at @SH_RolexMasters 🇬🇷 Stefanos #Tsitsipas becomes the 11th player to beat all Big 3 in a season #RolexShMasters #RolexShMasters2019 pic.twitter.com/fIo6VZeX9j

Q. Do you think he has the potential to become World No. 1 in future? NOVAK DJOKOVIC: He definitely has, yes. @SH_RolexMasters | #RolexSHMasters pic.twitter.com/tzXSBBB53F

A moment @StefTsitsipas will never forget ❤️ @SH_RolexMasters pic.twitter.com/hQXKPbAmeF

And the crowd goes wiiiiild! 🤩

When you defeat the World No. 1 AND find out you qualified for the #NittoATPFinals 🤯

All in a day's work for @StefTsitsipas! 👏 pic.twitter.com/rH7trNa6If

— ATP Tour (@atptour) October 11, 2019