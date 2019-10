Ο Τσιτσιπάς νίκησε για πρώτη φορά τον Οζέ Αλιασίμ και πήγε στους «16» [βίντεο]

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «ξόρκισε» έναν από τους «δαίμονες» του στην σκηνή του παγκοσμίου τένις. Ο 21χρονος Ελληνας πρωταθλητής, προκρίθηκε στους «16» του διεθνούς τουρνουά, που φιλοξενείται στην Σανγκάη, επικρατώντας 7-6, 7-6 του Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ.

Μέχρι σήμερα, ο 19χρονος Καναδός (Νο 19 στον κόσμο), μετρούσε δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες επί του Τσιτσιπά, καθώς τον είχε νικήσει τόσο τουρνουά του Queen’s, όσο και στο Indian Wells.

Ο Τσιτσιπάς, ο οποιος βρίσκεται στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, θ΄ αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο, τον Πολωνό, Χούμπερτ Χουρκάζ (Νο 34).

A rivalry for the present and the future 👏

🇬🇷 @StefTsitsipas gets his first win over Felix Auger-Aliassime.

