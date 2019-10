Παρελθόν από τον πάγκο της Μίλαν ο Μάρκο Τζιαμπάολο

Παρελθόν από τον πάγκο της Μίλαν αποτελεί ο Μάρκο Τζιαμπάολο!

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αλλά και ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο, η διοίκηση των «ροσονέρι» ενημέρωσε τον Τζιαμπάολο πως έχει απολυθεί. Το μόνο που απομένει είναι να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές εντός της ημέρας, ώστε να διευθετηθεί το ύψος της αποζημίωσης και να επισημοποιηθεί το διαζύγιο.

Αντικαταστάτης του θα είναι όπως όλα δείχνουν ο Στέφανο Πιόλι, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με την διοίκηση για να αναλάβει την Μίλαν.

Marco Giampaolo has been fired by AC Milan. The new manager is going to be Stefano Pioli (former Fiorentina and Inter coach). 🔴 #Milan @SkySport

