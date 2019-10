Τρεις μήνες εκτός γηπέδων ο Γιορίς [βίντεο]

Τρεις μήνες εκτός γηπέδων θα μείνει τελικά ο Ούγκο Γιορίς. Ο Γάλλος τερματοφύλακας της Τότεναμ υπέστη κάταγμα στον αριστερό αγκώνα, στον αγώνα κόντρα στην Μπράιτον.

Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του βόρειου Λονδίνου ανακοίνωσε πως ο Γιορίς θα είναι στη διάθεση του Μαουρίσιο Ποκετίνο από του… χρόνου, συγκεκριμένα από τα μέσα Ιανουαρίου του 2020.

Ο Γάλλος γκολκίπερ έμεινε για αρκετά λεπτά στον αγωνιστικό χώρο και αφού του χορηγήθηκε οξυγόνο, αποχώρησε με φορείο και αντικαταστάθηκε από τον Πάουλο Κατσανίγκα. Στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Get well soon Hugo Lloris. He was stretched out due to a broken arm 😭😭😭 pic.twitter.com/cHE0ejaXov

— Consultant #CloudERP (@Iamkolotayo) October 5, 2019