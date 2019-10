Οπαδός της Φέγενορντ έφαγε μπουνιά από φίλο του και τραγουδούσε με ανοιγμένη μύτη [βίντεο]

Δύο φίλοι – οπαδοί της Φέγενορντ πείραζαν ο ένας τον άλλο στην νίκη επί της Πόρτο με 2-0 για το Europa League, με αποτέλεσμα ο ένας να χτυπήσει τον δεύτερο κατά λάθος στο πρόσωπο.

Η μύτη του φιλάθλου της ολλανδικής ομάδας άνοιξε, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να τον σταματήσει.

Συνέχισε να τραγουδά απερίσπαστος από τον στόχο του που δεν ήταν άλλος από την στήριξη στην ομάδα του, κρατώντας ένα χαρτομάντηλο για να περιορίσει την αιμορραγία.

Δείτε το αστείο στιγμιότυπο:

I get knocked down, but I get up again, nothing's ever gonna keep me down 🥴 pic.twitter.com/UcvHwzbeAg

— B/R Football (@brfootball) October 3, 2019