Απίστευτο: Οπαδός της Πόρτσμουθ συνελήφθη επειδή γρονθοκόπησε… άλογο [βίντεο]

Ένας οπαδός της Πόρτσμουθ γρονθοκόπησε άλογο της αστυνομίας στο κεφάλι, μετά το 4-0 από τη Σαουθάμπτον στον 3ο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας και, όπως ήταν φυσικό, οι Αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του.

A Portsmouth fan punched a police horse during a clash between Southampton and Pompey fans last night. Some people are absolutely pathetic. pic.twitter.com/NufMOblCbW

