Αποκαλύφθηκε η μαύρη φανέλα της Τσέλσι

Ακριβώς όπως είχε διαρρεύσει, η νέα 3η εμφάνιση της Τσέλσι είναι σε μαύρο χρώμα και κέρδισε από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε από την ομάδα, τα θετικά σχόλια στα social media.

Οι «μπλε» του Λονδίνου, το πρωί της Τετάρτης, παρουσίασε επίσημα την εναλλακτική 3η εμφάνιση της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Σε μαύρο χρώμα με κόκκινες ρίγες στον λαιμό και τα μανίκια, όπως συμβαίνει και με τη λευκή φανέλα των εκτός έδρας αγώνων, το μαύρο χρώμα που επιλέχθηκε είναι τέτοιο που κερδίζει τις εντυπώσεις.

Introducing the new @nikefootball 2019/20 third kit!

Taking inspiration from the 1990s, the shirt features colours from one of the club’s most unforgettable away strips and the Nike Futura logo reflecting iconic kits of the past. #ITSACHELSEATHING

👉 https://t.co/lnBtcXDP8A pic.twitter.com/nq1vzPTEfK

