Ρατσιστική επίθεση στον Λουκάκου στην Σαρδηνία

Ρατσιστικά συνθήματα κατά του Ρομέλου Λουκάκου, απηύθυναν οπαδοί των γηπεδούχων όταν ετοιμαζόταν να εκτελέσει το πέναλτι (72΄) στο δεύτερο γκολ της νίκης (1-2) της Ίντερ στη Σαρδηνία απέναντι στην Κάλιαρι, για τη Serie A.

Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έγινε στόχος ρατσιστικών συνθημάτων, στο ίδιο γήπεδο που πριν ένα χρόνο είχε γνωρίσει ανάλογη επίθεση και ο επιθετικός της Γιουβέντους Μόιζε Κέαν.

«Νομίζω ότι στην Ιταλία πρέπει να βελτιώσουμε πολλά, να είμαστε πιο μορφωμένοι και να σεβόμαστε εκείνους που κάνουν τη δουλειά τους», δήλωσε ο προπονητής της Ίντερ, Αντόνιο Κόντε.

«Σε άλλες χώρες, οι φίλαθλοι υποστηρίζουν την ομάδα, χωρίς να προσβάλλουν τους αντιπάλους. Πρέπει να υπάρχει ο μέγιστος σεβασμός», πρόσθεσε.

Η ομάδα του Κόντε, υποδέχεται την Ουντινέζε στο San Siro στο επόμενο ματς πρωταθλήματος μετά το διεθνές διάλειμμα.

This is genuinely the worst video I've ever watched. Cagliari fans racially abuse Romelu Lukaku as he's about to take a penalty. Just listen to the monkey noises. Unbelievably disgusting. 🤮😷 pic.twitter.com/c3yjbkv6ES

