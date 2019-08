Απίστευτο: Ο Σακίλ Ο Νίλ χώρεσε σε μικροσκοπικό αυτοκίνητο

O Σακίλ Ο’ Νιλ κατάφερε να μπει σε ένα μικροσκοπικό αυτοκίνητο και στη συνέχεια να οδηγήσει.

Όταν μιλάει κανείς για ένα θηρίο με τα… κυβικά του Σακίλ Ο’ Νίλ, τότε πρέπει να το συνδυάσει και με το κατάλληλο αυτοκίνητο.

Παρ’ όλα αυτά, ο «Σακ» απέδειξε ότι δεν καταλαβαίνει από δυσκολίες και χώρεσε σε ένα μικροσκοπικό αυτοκίνητο!

Shaq might be just a little too big for this car! 🚗😂

(via @adamglyn) pic.twitter.com/Pm3QRaTjiR

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 29, 2019