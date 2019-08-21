Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της πρεμιέρας της super league 1 – Αυτοί θα είναι στο VAR

21/08/19 • 17:49 | UPD 21/08/19 • 17:49

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι αγώνες της πρεμιέρας της Super League 1 θα διεξαχθούν οριστικά με χρήση VAR. Ως VAR έχουν τοποθετηθεί διεθνείς διαιτητές.
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Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνονται οι διαιτητές, Βοηθοί Διαιτησίας και Παρατηρητές των αγώνων της 1ης αγωνιστικής της Superleague 1.

Οι αγώνες της πρεμιέρας της Super League 1 θα διεξαχθούν οριστικά με χρήση VAR. Στους ορισμούς της ΚΕΔ, που ανακοίνωσε η ΕΠΟ, ως VAR έχουν τοποθετηθεί ως επί το πλείστον διεθνείς διαιτητές.

Ο Κομίνης θα είναι VAR στο Λαμία – Παναθηναϊκός που… σηκώνει αυλαία στο πρωτάθλημα.

Ακολουθούν οι ορισμοί των διαιτητών της πρεμιέρας της Super League 1:

24/8/2019, 19:00, Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ, ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Διαιτητής: ΣΚΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α’ Βοηθός: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β’ Βοηθός: ΜΕΪΝΤΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

4ος: ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

VAR: ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑVAR: ΜΠΑΛΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Παρατηρητής: ΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

24/8/2019, 21:00, «ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ» ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΟΦΗ
Διαιτητής: ΜΑΝΟΥΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Α’ Βοηθός: ΑΛΕΞΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Β’ Βοηθός: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4ος: ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

VAR: ΤΖΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑVAR: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Παρατηρητής: ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

24/8/2019, 21:30 ΣΤΑΔΙΟ, «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διαιτητής: ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΡΑΚΗΣ

Α’ Βοηθός: ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Β’ Βοηθός: ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ

4ος: ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

VAR: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑVAR: ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Παρατηρητής: ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

25/8/2019, 19:00, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
Διαιτητής: ΦΩΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Α’ Βοηθός: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β’ Βοηθός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

4ος: ΒΑΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

VAR: ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑVAR: ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Παρατηρητής: ΑΓΑΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

25/8/2019, 19:15, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
Διαιτητής: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α’ Βοηθός: ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΡΑΪΝΧΑΡΝΤ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Β’ Βοηθός: ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΜΟΥ

4ος: ΒΡΕΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

VAR: ΣΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑVAR: ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Παρατηρητής: ΜΠΕΡΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

25/8/2019, 20:00, ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ, ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ. – ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Διαιτητής: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Α’ Βοηθός: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Β’ Βοηθός: ΨΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

4ος: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

VAR: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑVAR: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Παρατηρητής: ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

25/8/2019, 21:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ
Διαιτητής: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α’ Βοηθός: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β’ Βοηθός: ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4ος: ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

VAR: ΧΑΝΙΩΝ ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑVAR: ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρατηρητής: ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

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