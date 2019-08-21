Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της πρεμιέρας της super league 1 – Αυτοί θα είναι στο VAR

21/08/19 • 17:49 | UPD 21/08/19 • 17:49
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Οι αγώνες της πρεμιέρας της Super League 1 θα διεξαχθούν οριστικά με χρήση VAR. Ως VAR έχουν τοποθετηθεί διεθνείς διαιτητές.
Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνονται οι διαιτητές, Βοηθοί Διαιτησίας και Παρατηρητές των αγώνων της 1ης αγωνιστικής της Superleague 1.
Οι αγώνες της πρεμιέρας της Super League 1 θα διεξαχθούν οριστικά με χρήση VAR. Στους ορισμούς της ΚΕΔ, που ανακοίνωσε η ΕΠΟ, ως VAR έχουν τοποθετηθεί ως επί το πλείστον διεθνείς διαιτητές.
Ο Κομίνης θα είναι VAR στο Λαμία – Παναθηναϊκός που… σηκώνει αυλαία στο πρωτάθλημα.
Ακολουθούν οι ορισμοί των διαιτητών της πρεμιέρας της Super League 1:
24/8/2019, 19:00, Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ, ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Διαιτητής: ΣΚΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α’ Βοηθός: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Β’ Βοηθός: ΜΕΪΝΤΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
4ος: ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
VAR: ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΑVAR: ΜΠΑΛΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Παρατηρητής: ΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
24/8/2019, 21:00, «ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ» ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΟΦΗ
Διαιτητής: ΜΑΝΟΥΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Α’ Βοηθός: ΑΛΕΞΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Β’ Βοηθός: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
4ος: ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
VAR: ΤΖΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑVAR: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Παρατηρητής: ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
24/8/2019, 21:30 ΣΤΑΔΙΟ, «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διαιτητής: ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
Α’ Βοηθός: ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Β’ Βοηθός: ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
4ος: ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
VAR: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑVAR: ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Παρατηρητής: ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
25/8/2019, 19:00, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
Διαιτητής: ΦΩΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Α’ Βοηθός: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Β’ Βοηθός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
4ος: ΒΑΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
VAR: ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑVAR: ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Παρατηρητής: ΑΓΑΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
25/8/2019, 19:15, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
Διαιτητής: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α’ Βοηθός: ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΡΑΪΝΧΑΡΝΤ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Β’ Βοηθός: ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΜΟΥ
4ος: ΒΡΕΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
VAR: ΣΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑVAR: ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Παρατηρητής: ΜΠΕΡΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
25/8/2019, 20:00, ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ, ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ. – ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Διαιτητής: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Α’ Βοηθός: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Β’ Βοηθός: ΨΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
4ος: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
VAR: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑVAR: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Παρατηρητής: ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
25/8/2019, 21:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ
Διαιτητής: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α’ Βοηθός: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Β’ Βοηθός: ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4ος: ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
VAR: ΧΑΝΙΩΝ ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑVAR: ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παρατηρητής: ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ