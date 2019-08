Μέλι για την εθνική ομάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έσταξε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ

Στον αγώνα της εθνικής ομάδας μπάσκετ κόντρα στην Ιταλία, βρέθηκε ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, εκφράζοντας τον θαυμασμό του – μέσω Twitter – για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Παράλληλα, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Εθνική μας ομάδα στο Παγκόσμιο της Κίνας, τονίζοντας πως είναι μια ομάδα που «φέρνει το στιλ του NBA στο παιχνίδι της».

Awesome to see the amazing @Giannis_An34 and the rest of the Greek National Team in action at OAKA area. Best of luck to Greece 🇬🇷 as the team heads to the basketball 🏀 World Cup with 2 @Bucks bringing that #NBA style. #HellasGotGame pic.twitter.com/Vp3jDbcevK

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 16, 2019