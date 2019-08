Έργο τέχνης: Ο Ρομπέρτο Κάρλος επανέλαβε το μαγικό φάουλ του 1997 [βίντεο]

Το τρομερό φάουλ του Ρομπέρτο Κάρλος απέναντι στη Γαλλία πίσω στο 1997 το θυμούνται όλοι…

Ο άλλοτε αριστερός μπακ της «σελεσάο», έδειξε ότι δεν έχει ξεχάσει ούτε στο ελάχιστο την τέχνη του και βάζει το ίδιο φάλτσο με την ίδια επιτυχία, ακόμα κι αν έφτασε 46 ετών!

Ο τρομερός Ρομπέρτο Κάρλος επανέλαβε εκείνο το εκπληκτικό σουτ, σε άδειο γήπεδο αυτή τη φορά δίχως την παραμικρή πίεση ή κάποιο τείχος αντιπάλων μπροστά του, όμως, πάλι ήταν εξίσου εντυπωσιακό με εκείνο το φάουλ του ’97…

Remember Roberto Carlos’ insane free-kick for Brazil against France in 1997?

Well he’s just done it again against Vitor Baia down the park 😱#RobertoCarlos pic.twitter.com/mash28aRZb

