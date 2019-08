Μέγας Κύργιος: Πρωταθλητής στο Citi Open της Ουάσινγκτον [βίντεο]

05/08/19 • 14:55 | UPD 05/08/19 • 14:55 Newsroom eleftherostypos.gr

Τον 6ο τίτλο της καριέρας του πανηγύρισε στην Ουάσινγκτον ο Νικ Κύργιος.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας κέρδισε με 7-6 (6), 7-6 (4) στον τελικό του Citi Open τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και έφτασε στην κορυφή!

Ο Κύργιος ήταν ασυναγώνιστος για ένα ακόμη παιχνίδι και με τους 500 βαθμούς που πήρε από τον τίτλο θα «σκαρφαλώσει» από το Νο52 στο Νο27 της παγκόσμιας κατάταξης.

Για να φτάσει στον τίτλο κέρδισε δυο παίκτες του top-10, τον Τσιτσιπά στον ημιτελικό και τον Μεντβέντεφ στον τελικό.

Ο τελικός κράτησε 1.34 και κανείς δεν έφτασε σε μπρέικ πόιντ! Ο Κύργιος είχε 18 άσους και ο Μεντβέντεφ 10.

Στο 1ο τάι μπρέικ ο Κύργιος γύρισε το εις βάρος του 1-4 και 2-5, «έσβησε» ματς πόιντ στο 6-5 και κέρδισε. Στο 2ο έφτασε στο 5-3 και «καθάρισε».

Αυτή είναι η 20η νίκη του απέναντι σε παίκτη του top-10! Έχει κερδίσει 3 φορές τον Ναδάλ, 2 τον Τζόκοβιτς και μια τον Φέντερερ.

