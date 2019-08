Grand Prix Ουγγαρίας: Νίκη για τον καταιγιστικό Χάμιλτον

Ο Βρετανός Λιούις Χάμιλτον με Mercedes αναδείχθηκε νικητής στο Grand Prix της Formula 1 που έγινε στη Βουδαπέστη, με δεύτερο τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν με Red Bull και τρίτο τον Γερμανό Σεμπάστιαν Φέτελ με Ferrari.

Ο Φερστάπεν που είχε πάρει την pole position βρισκόταν στην κορυφή μέχρι τους τρεις τελευταίους γύρους του αγώνα, όταν ο Χάμιλτον τον προσπέρασε και κατάφερε να δει πρώτος να πέφτει η καρό σημαία, για 7η φορά φέτος στους 12 συνολικά αγώνες που έχουν διεξαχθεί.

Ο Φερστάπεν που είχε κερδίσει στο 11ο γκραν πρι στην πίστα του Χοκενχάιμ, δεν άντεξε στην πιεση που του άσκησε ο Χάμιλτον, ο οποίος καθοδηγούμενος με εξαιρετικό τρόπο από την ομάδα της Mercedes πανηγύρισε μία ακόμη νίκη, η οποία τον φέρνει πιο κοντά στην διατήρηση του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή στους οδηγούς. Παράλληλα αυτή ήταν η 81η νίκη της καριέρας του σε Grand Prix.

