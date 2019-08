Ο Μπέκαμ αγόρασε το πιο ακριβό διαμέρισμα στον κόσμο [εικόνα]

H οικογένεια Μπέκαμ αγόρασε το ακριβότερο διαμέρισμα στον κόσμο, αξίας περίπου 40 εκατομμυριών ευρώ!

Βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες περιοχές της Φλόριντα, στο «One Thousand Museum», έναν ουρανοξύστη σχεδιασμένο από την διάσημη ιρακινή αρχιτέκτονα Ζάχα Χαντίντ, βραβευμένη δύο φορές με το βραβείο «Stirling», η οποία απεβίωσε το 2016.

Ο Άγγλος ιδιοκτήτης της Inter Miami (ομάδα που θα παίξει στο αμερικανικό πρωτάθλημα MLS από το 2020), αγόρασε ένα από τα 83 διαμερίσματα που βρίσκονται σε 62 ορόφους του κτιρίου ύψους 215 μέτρων.

Θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το ελικοδρόμιο που βρίσκεται στην οροφή, αλλά και την πισίνα, που συνδέεται απευθείας με την παραλία του Μαϊάμι.

“Architecture is like writing. You have to edit it over and over so it looks effortless” – Zaha Hadid pic.twitter.com/2qra7L4ReN

— 1000 Museum (@1000museum) February 10, 2017