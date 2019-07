Σοκ στην Ρουμανία: Κατέρρευσε στον πάγκο ο προπονητής της Ντιναμό Βουκουρεστίου [βίντεο]

Κατέρρευσε στον πάγκο της Ντιναμό Βουκουρεστίου ο προπονητής της, Έουγκεν Νεαγκόε, στη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την Κραϊόβα. Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης ο τεχνικός των γηπεδούχων έπεσε ξαφνικά στο έδαφος και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας της Βαλκανικής, ο 51χρονος Νεαόγκε υπέστη καρδιακή προσβολή.

Τη σεζόν 1997/1998 είχε αγωνιστεί με την φανέλα της Βέροιας, ενώ το όνομά του είχε ακουστεί πριν από λίγους μήνες ως ένας από τους υποψήφιους για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ατρόμητου μετά την αποχώρηση του Νταμίρ Κάναντι.

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ

— Emanuel Roşu (@Emishor) July 21, 2019