Αποθέωσαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα Σεπόλια! [βίντεο]

Μία μέρα αφότου παρουσίασε τα δικά του παπούτσια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στα Σεπόλια για να δει από κοντά την τελική φάση του 3on3 που διοργανώνει μαζί με τα αδέλφια του.

Το «Antetokounbros»προσέλκυσε χιλιάδες φιλάθλους, απλό κόσμο που θέλησε να δει από κοντά τον MVP του ΝΒΑ και να απολαύσει μπάσκετ. Ακόμη και στις ταράτσες των πολυκατοικιών βρέθηκαν κάποιοι, για να τον δουν και να τον χειροκροτήσουν.

Ο «Greek Freak» γνώρισε την αποθέωση όταν έκανε την εμφάνισή του, υπό τις ιαχές του κόσμου.

Δεν ήταν βέβαια ο μοναδικός σταρ που έδωσε το «παρών», αφού στα Σεπόλια βρέθηκαν επίσης ο Βασίλης Σπανούλης, ο Νίκος Ζήσης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος.

Boy is back in Town. Giannis is back in Sepolia, his old neighborhood… #Antetokounbros @Bucks pic.twitter.com/0rGcF4Do9F

— Harris Stavrou (@harris_stavrou) June 29, 2019