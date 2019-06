Το tweet της συντρόφου του Γιάννη Αντετοκούνμπο [εικόνα]

H Μαράια, η κοπέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έστειλε το δικό της μήνυμα για όσα έγιναν αυτή την εβδομάδα και φυσικά τα συγχαρητήρια της στον Greek Freak.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έζησε μοναδικές στιγμές την εβδομάδα που μας πέρασε και από το πλευρό του δεν έλειψε η οικογένεια του, αλλά και η αγαπημένη του, Μαράια. Η κοπέλα του σταρ του Μιλγουόκι ήταν συνέχεια κοντά του και με προσωπικό της μήνυμα στο twitter εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον αγαπημένο της.

«Αυτή η εβδομάδα ήταν απίθανη. Ότι γίνεται εύκολα αντιληπτό δεν χρειάζεται εξήγηση. Συγχαρητήρια μωρό μου, αλλά είσαι τόσα πολλά παραπάνω από απλά ένας MVP»

This week has been nothing short of AMAZING! “What’s understood doesn’t need to be explained!” Congratulations babbbbeeeee, but you’re so much more than just the MVP!! 💛 pic.twitter.com/dsEJPdZuJW

— Mariah Danae (@mariahdanae15) June 28, 2019