Εντυπωσιακό βίντεο για τη νέα φανέλα της Άρσεναλ με Ίαν Ράιτ, Ίντρις Έλμπα και… Εζίλ! [βίντεο]

Με ένα τρομερό βίντεο που αποδεικνύει ότι… Λονδρέζος γίνεσαι, δεν γεννιέσαι, οι παίκτες της Άρσεναλ παρουσιάζουν τη νέα εντυπωσιακή φανέλα με την οποία θα αγωνίζονται τη σεζόν 2019-2020.

Η Adidas ετοίμασε μια τρομερή φανέλα για τους «κανονιέρηδες» σε κλασσικό σχέδιο που κερδίζει τις εντυπώσεις και το κόνσεπτ του διαφημιστικού σποτ που ετοιμάστηκε και προβλήθηκε, έχει μοναδικό αποτέλεσμα.

Ο Ίαν Ράιτ είναι ο… κεντρικός πρωταγωνιστής, με τον δημοφιλή ηθοποιό, Ίντρις Έλμπα, να βρίσκεται ανάμεσα στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ, αλλά και τον Μεσούτ Εζίλ να προβάρει τη φανέλα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Δείτε το τρομερό βίντεο:

Leaked promotional video of Arsenal’s new home kit, manufactured by Adidas, for the 2019/20 season. [Adidas on YouTube] #afc pic.twitter.com/2cYrSO2GTW

