Προκλητικές και άνευ ουσίας δηλώσεις για Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης δεν είναι Έλληνας»

25/06/19 • 21:22 | UPD 25/06/19 • 21:43 Newsroom eleftherostypos.gr

Την καλύτερη απάντηση όμως την έδωσε ο ίδιος ο Greek Freak, που μίλησε για την Ελλάδα στην απονομή του MVP του NBA και εμφανίστηκε μάλιστα και με σακάκι που έφερε την εικόνα της Ακρόπολης

Προκαλούν οι δηλώσεις του προέδρου των πρωταθλητών του ΝΒΑ Τορόντο Ράπτορς, Μασάι Ουζίρι. Μιλώντας για το μπάσκετ στην Αφρική, ο Νιγηριανής καταγωγής πρόεδρος των Ράπτορς, έκανε λόγο για τον… Νιγηριανό Αντετοκούνμπο.

«Συγγνώμη, αλλά ο Γιάννης δεν είναι Έλληνας. Ο Γιάννης είναι Νιγηριανός» επέμεινε ο Ουζίρι, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπλέικ Μέρφι που καλύπτει το ρεπορτάζ των Ράπτορς, προκαλώντας θόρυβο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την καλύτερη απάντηση όμως την έδωσε ο ίδιος ο Greek Freak, που μίλησε για την Ελλάδα στην απονομή του MVP του NBA και εμφανίστηκε μάλιστα και με σακάκι που έφερε την εικόνα της Ακρόπολης.

«Excuse me, but Giannis is not Greek, Giannis is Nigerian.» – Ujiri — Blake Murphy (@BlakeMurphyODC) 25 Ιουνίου 2019

Χθες με την κατάκτηση του τίτλου του MVP της regular season του NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε άλλη μία μεγάλη κατάκτηση στο παλμαρέ του.

Λίγους μήνες πριν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του ο Γιάννης έχει εισχωρήσει ήδη στο «πάνθεον» του παγκόσμιου αθλητισμού, κατακτώντας την μία κορυφή μετά την άλλη, έχοντας πάρει Μιλγουόκι Μπακς από το χέρι. Ένα πραγματικό success story ενός παιδιού που κατάφερε να κάνει την Ελλάδα να συζητιέται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και να «ξενυχτήσει» πολλούς Έλληνες που στήνονται τα βράδια για να απολαύσουν ιδίοις όμμασι τα κατορθώματά του. Γεννημένος στις 6 Δεκεμβρίου του 1994 ο Γιάννης υπήρξε παιδί μεταναστών από το Λάγος της Νιγηρίας, οι οποίοι κατέφθασαν στην Ελλάδα το 1991. Μεγαλωμένος σε συνθήκες δυσοίωνες στην συνοικία των Σεπολίων για να μπορέσει να βιοποριστεί μαζί με τον αδερφό του Θανάση πουλούσαν γυαλιά ηλίου, γυναικείες τσάντες και ρολόγια. Όπως ο ίδιος ο Γιάννης είχε αναφέρει «Μερικές φορές το ψυγείο μας ήταν άδειο. Δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε πράγματα στον δρόμο, κι έτσι δεν είχαμε χρήματα για να αγοράσουμε φαγητό».

Παίρνοντας ερεθίσματα από τον πατέρα του Φράνσις που υπήρξε αθλητής, ο Γιάννης προσπάθησε μέσα από την «πορτοκαλί θεά» να ξεφύγει από το κοινωνικό και ταξικό τέλμα που βίωνε αυτός και η οικογένειά του. Αυτό δεν υπήρξε καθόλου εύκολο καθώς ο Γιάννης στα 13 του όντας αθλητής του Φιλαθλητικού δεν τα κατάφερνε καθόλου με το άθλημα του μπάσκετ που σε λίγα μόλις χρόνια έμελλε να «φουσκώσει» τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Ο Γιάννης δεν το έβαλε κάτω και από «αουτσάιντερ» στα μάτια όλων στα 16 του άρχισε να μετατρέπεται σε λίρα εκατό, και να κάνει τους προπονητές του να τρίβουν τα μάτια τους. Φορώντας δανεικά παπούτσια τα οποία πολλές φορές υπερέβαιναν σε μέγεθος το κανονικό του νούμερο ο Γιάννης άρχισε να φλερτάρει με το ακατόρθωτο και να κάνει τις μετοχές του να απογειώνονται.

Οι προπονητές του στον Φιλαθλητικό άρχισαν να τρίβουν τα μάτια τους και οι γονείς του βλέποντας πως ο μικρός μόνο τυχαίος δεν ήταν μετακόμισαν κοντά στο δημοτικό γυμναστήριο Ζωγράφου όπου βρίσκοντας οι εγκαταστάσεις του Φιλαθλητικού. Όλα άρχισαν να γίνονται με ταχύτητα φωτός, «όργια» με τον Φιλαθλητικό στην Α2, υπογραφή τετραετούς συμβολαίου με Σαραγόσα τον Δεκέμβριο του 2012 της τάξης των 250.000 ευρώ ανά σεζόν, με ποσό που έδινε την δυνατότητα εξαγορά από ομάδα του NBA. Όπως και έγινε το success story ξεκινάει με την συμμετοχή του στο ντραφτ του NBA το 2013, αφού επιλέχθηκε στην θέση 15. Στις 30 Ιουλίου του 2013 υπέγραψε συμβόλαιο με τα «ελάφια». Και από τότε το βλέμμα των Ελλήνων στράφηκε και επίσημα προς Αμερική μεριά.

Ο Γιάννης δεν φαίνεται να «ζαλίζεται» από τον μαγικό κόσμο του NBA και από τους ακριβοπληρωμένους αστέρες, συνεχίζει την μεθοδική δουλειά αποδεικνύοντας και εκεί ότι μόνο ένα «πυροτέχνημα» δεν είναι. Οι μεγάλες εμφανίσεις και τα τριπλ νταμπλ φέρνουν στις 19 Σεπτεμβρίου του 2016 την 4ετή επέκταση του συμβολαίου του με συνολικές απολαβές 100 εκατομμύρια δολάρια. Τα μυαλά του όμως δεν δείχνουν να φουσκώνουν με τίποτα από τις καθημερινές τυμπανοκρουσίες των ΜΜΕ παγκοσμίως.

Ο Γιάννης εφαρμόζοντας το δόγμα «sky is the limit» προχωράει σε άλλη μία κορυφή και το 2017 συμμετέχει για πρώτη φορά σε αγώνα NBA All Star, όντας βασικό γρανάζι της ομάδας της Ανατολής. Όλα αυτά στην τρυφερή ηλικία των 22 ετών και 74 ημερών, όντας ο νεαρότερος ξένος παίχτης στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο που ξεκίνησε στην βασική πεντάδα του All Star. Ακόμα και αυτό όμως δεν είναι αρκετό για το Greek Freak από τα Σεπόλια ο οποίος στο φετινό All Star Game ,το τρίτο σε σειρά που συμμετέχει, υπήρξε αρχηγός της ομάδας της Ανατολής με αντίπαλο αρχηγό τον σούπερ σταρ Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο κύκλος των σαρωτικών αυτών επιτυχιών ολοκληρώθηκε (για την ώρα μέχρι την επόμενη κατάκτηση) όταν σύσσωμο το ΝΒΑ υποκλίθηκε στον MVP Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το τιτίβισμα των Bucks στο twitter συνοψίζει αυτόν τον άθλο: «ένα παιδί από τα Σεπόλια, που ήρθε στο Μιλγουόκι και έγινε MVP». Επίσης αυτό που περιέγραψε ο βαθιά συγκινημένος Γιάννης στην χθεσινή ομιλία του αντικατοπτρίζει αυτό το οποίο ζουν οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια με τον σούπερ σταρ από τα Σεπόλια « Τώρα είναι 6 το πρωί στην Ελλάδα και μένουν ξύπνιοι για να με παρακολουθούν».

Ο άνθρωπος στον οποίον έχει υποκλιθεί μέχρι και ο Μπαράκ Ομπάμα και ακόμη και η ιστορικότερη εκπομπή για προσωπικότητες στην αμερικανική τηλεόραση του CBS «60 minutes» του έδωσε το βήμα να αφηγηθεί την ιστορία του σε prime time ζώνη αξίζει την προσοχή μας. Ο Γιάννης είναι η εξωστρέφεια που έλειπε και λείπει από την Ελλάδα. Ας αποτελέσει τον «φάρο» μας για την συνέχεια.