«Το αγόρι από τα Σεπόλια έφτασε στην κορυφή»: Τα βίντεο των Μπακς για τον Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία αφού αναδείχτηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του NBA, του μεγαλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ του κόσμου.

Οι λογαριασμοί που διατηρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι Μπακς αλλά και το NBA έχουν κατακλυστεί από στιγμιότυπα και βίντεο από την βράβευση που πήρε το «αγόρι από τα Σεπόλια που έφτασε στην κορυφή».

Just a kid from Sepolia.

Who came to Milwaukee.

And became the MVP!!

#NBAAwards pic.twitter.com/wHxErFbOZ7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) June 25, 2019