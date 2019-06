Οριστικό: Ο Πεδουλάκης νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αργύρη Πεδουλάκη. Ο Ελληνας προπονητής που πέρυσι έκατσε στον πάγκο του Περιστερίου, είναι και επισήμως ο αντικαταστάτης του ΡΙκ Πιτίνο.

Ο Αργύρης Πεδουλάκης επιστρέφει στους «πράσινους» με την ομάδα να ανακοινώνει την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αργύρη Πεδουλάκη.Ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια, επιστρέφοντας στην ομάδα με την οποία κατέκτησε ένα Πρωτάθλημα (2012-13) και δύο Κύπελλα Ελλάδος (2013, 2014).

Ο Αργύρης Πεδουλάκης έχει αναδειχτεί τρεις φορές Προπονητής της Χρονιάς (2001, 2003, 2013) στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ πέρυσι κατέκτησε με τον ΓΣ Περιστερίου τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου της Basket League.

Ο κ. Πεδουλάκης γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1964 στην Αθήνα και έχει διατελέσει με επιτυχία τόσο αθλητής, όσο και προπονητής του Παναθηναϊκού. Ως παίκτης αγωνίστηκε στον ΓΣ Περιστερίου (1977-1986 και 1992-95) και στον Παναθηναϊκό (1986-1992), ενώ συμμετείχε στις Εθνικές Ομάδες Παίδων, Εφήβων και Ανδρών.

Πραγματοποίησε τα πρώτα του «βήματα» ως προπονητής στην Άμιλλα Περιστερίου το διάστημα όπου αγωνιζόταν παράλληλα στον ΓΣΠ. Το 1995 βρέθηκε στον πάγκο του ΓΣ Περιστερίου, δίπλα στον Ντράγκαν Σάκοτα. Το 1997 ανέλαβε για πρώτη φορά πρώτος προπονητής, μένοντας για επτά χρόνια στο ίδιο πόστο (ως το 2004). Οδήγησε την ομάδα των δυτικών προαστίων δύο φορές στην τρίτη θέση της Α1 (2001, 2003), χρονιές που κατέκτησε και τον τίτλο του καλύτερου Έλληνα προπονητή, την οδήγησε στην Ευρωλίγκα, ενώ έδωσε το «παρών» στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στη Λαμία (2004).

Μετά από θητεία στον Μακεδονικό (2004-05), τον οποίο οδήγησε ως τον τελικό του ULEB Cup, στον Πανελλήνιο (2005-07), στον ΑΓΟ Ρεθύμνου (2007-08), στον ΠΑΟΚ (2008-09) και στην ΑΕΚ (2009-2010), επέστρεψε στον ΓΣ Περιστερίου (2010-12), απ’ όπου πήρε «μεταγραφή» στον Παναθηναϊκό.

Σε μια από τις πιο δύσκολες και μεταβατικές χρονιές στην Ιστορία του «τριφυλλιού», ο Αργύρης Πεδουλάκης ανταποκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία κατακτώντας το double στην Ελλάδα. Την επόμενη σεζόν (2013-14) ακολούθησε η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος. Μετά τον Παναθηναϊκό θήτευσε και στη ρωσική Unics Kazan πριν επιστρέψει στους «πράσινους» στο φινάλε της σεζόν 2015-2016. Επόμενος «σταθμός» της προπονητικής του καριέρας ήταν η ομάδα που τον ανέδειξε, ο ΓΣ Περιστερίου, τον οποίο οδήγησε στα ημιτελικά των Playoffs του πρωταθλήματος της Basket League.

Καλώς ήρθες «σπίτι» σου, κόουτς»!

Panathinaikos BC OPAP announces the agreement with coach Argyris Pedoulakis. The best Greek coach agreed to a two-year contract, who has won a Greek Championship (2012-13) and two Greek Cups (2013, 2014).

Read more here: https://t.co/rFYHIVJUf5#paobc #WelcomeBackCoach pic.twitter.com/BXkbe7HG3J

— Panathinaikos BC (@paobcgr) June 24, 2019