Αποσύρθηκε ο Φερνάντο Τόρες

Ο Φερνάντο Τόρες ανακοίνωσε πως, ύστερα από 18 χρόνια επιτυχημένης καριέρας, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη δράση. Την Κυριακή (23/06) θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου ο Ισπανός επιθετικός για να εξηγήσει τους λόγους.

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Φερνάντο Τόρες. Ο Ισπανός επιθετικός, με μήνυμα στο twitter, γνωστοποίησε την απόφασή του να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του σε ηλικία 35 ετών. Ο «El Nino», που τον τελευταίο χρόνο αγωνίστηκε στην Ιαπωνία με τη φανέλα της Sagan Tosu, θεώρησε πως είναι η κατάλληλη στιγμή να πει «αντίο» στα γήπεδα.

«Έχω κάτι πολύ σημαντικό να ανακοινώσω. Ύστερα από 18 εξαιρετικά χρόνια, ήρθε η στιγμή να βάλω ένα τέλος στην ποδοσφαιρική καριέρα μου. Στις 23 Ιουνίου θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου για να εξηγήσω λεπτομερώς την απόφαση μου», αναφέρει το tweet του Ισπανού επιθετικού.

Ο Τόρες πραγματοποίησε αξιόλογη καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου σε 350 αγώνες σημείωσε 121 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ. Στην Αγγλία είχε εξαιρετική παρουσία με τη φανέλα της Λίβερπουλ, μετρώντας 81 γκολ και 20 ασίστ σε 142 συμμετοχές. Ωστόσο, οι τίτλοι ήρθαν με την Τσέλσι, στην οποία αγωνίστηκε για μία πενταετία (2010-15), έχοντας 45 γκολ και 35 σε 172 ματς και κατακτώντας το Champions League και το FA Cup.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία το 2010, αλλά και δύο σερί Euro το 2008 και το 2012. Φόρεσε 110 φορές το εθνόσημο και σημείωσε 38 γκολ.

Η ανακοίνωση του Τόρες:

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

— Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019