«Γκρεμίστηκε» το Τορόντο για τους Ράπτορς – Πάνω από 2 εκατ. πανηγύρισαν την κατάκτηση του ΝΒΑ

Περίπου δύο εκατομμύρια οπαδοί των Τορόντο Ράπτορς συγκεντρώθηκαν την Δευτέρα (17/06) στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης, προκειμένου να πανηγυρίσουν με τους ήρωες της ομάδας μπάσκετ και να γιορτάσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA, που ενώνει τον Καναδά, μέσω του μπάσκετ.

Ένα λεωφορείο που θα μεταφέρει τους θριαμβευτές θα φτάσει στην πλατεία «Nathan Phillips», η οποία οδηγεί στο δημαρχείο του Τορόντο. Το παρόν αναμένεται να δώσει και ο Πρωθυπουργός, Τζάστιν Τρουντό, σύμφωνα με δήλωση που διένειμε στον Τύπο το γραφείο του.

