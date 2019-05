Επεισόδια στη Βαρκελώνη από οπαδούς της Λίβερπουλ [βίντεο]

Έχασαν τον έλεγχο οπαδοί της Λίβερπουλ και προκάλεσαν προβλήματα στην Βαρκελώνη, όπου βρίσκονται για τον ημιτελικό του Champions League στο «Καμπ Νόου».

Η τοπική αστυνομία συνέλαβε έξι άτομα, μετά από περιστατικά που συνέβησαν στην «Placa Reial», όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 500 άτομα το απόγευμα της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, δύο εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην δημοφιλή πλατεία δέχτηκαν επίθεση και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, ένας νοσηλεύτηκε λόγω κατάγματος στη μύτη και δύο ακόμα είχαν μικροτραυματισμούς μετά από επεισόδια.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι Βρετανοί οπαδοί πέταξαν κουτάκια μπύρας προς τους αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Sport» κατασχέθηκαν περισσότερα από 3000 δοχεία με αλκοόλ από την συγκεκριμένη πλατεία.

Ερωτηματικά προκαλούν και δύο βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας από τη συγκέντρωση των οπαδών της Λίβερπουλ.

Σε αυτά, φαίνονται οπαδοί να πετούν απρόκλητα στο σιντριβάνι της πολυσύχναστης πλατείας δύο άλλους άνδρες, οι οποίοι μοιάζουν εμφανώς αποσβολωμένοι μετά την επίθεση.

Αρκετοί κατηγορούν τους οπαδούς για ρατσιστικά κίνητρα, αφού οι δύο άνδρες που φαίνονται στο βίντεο να έχουν δεχτεί την επίθεση έχουν ασιατικά χαρακτηριστικά, ενώ αρκετός είναι και ο κόσμος που παρακολουθεί το περιστατικό γελώντας.

Disgusting behaviour from one Liverpool ‘fan’ in Barcelona who pushes a local into the fountain 🤬

Those filming and laughing are just as bad 😠pic.twitter.com/hTgxtJcw3H

