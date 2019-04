Ο Λονγκ πέτυχε το γρηγορότερο γκολ στην premier league [βίντεο]

Ο επιθετικός της Σαουθάμπτον, Σέιν Λονγκ, έγραψε ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς πέτυχε το γρηγορότερο γκολ στην premier league στο χθεσινό ματς κόντρα στη Γουότφορντ.

Ο 32χρονος φορ χρειάστηκε μόλις 7.69 δευτερόλεπτα για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του Λέντλεϊ Κινγκ, που κρατούσε από το 2000, όταν είχε σκοράρει μετά από 9.82 δευτερόλεπτα σε ματς της Τότεναμ κόντρα στην Μπράνφορντ.

The fastest ever @premierleague goal — scored tonight by Shane Long — seven seconds or eight, I'm not sure pic.twitter.com/XxuLuzXvnV

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) April 23, 2019