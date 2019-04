Το trash talking του Γκομπέρ στον Αντετοκούνμπο… στα ελληνικά! [βίντεο]

Απίθανος Γκομπέρ, αποκάλυψε πως έμαθε δυο ελληνικές λέξεις, για να μπορεί να… πικάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ!

Ο Γάλλος ψηλός των Τζαζ έδωσε συνέντευξη στο «Bleacher Report» και με την κουβέντα να πηγαίνει στον MVP, είπε: «Αν έπρεπε να ψηφίσω, θα έλεγα τον Γιάννη, επειδή παίζει λίγο περισσότερη άμυνα κι έχει μεγάλη επιρροή».

Η δημοσιογράφος στη συνέχεια τον ρώτησε αν μιλάει… βρώμικα στους αντιπάλους του, ο ίδιος παραδέχθηκε πως ναι και ρωτήθηκε ξανά «Έχεις κάνει trash talk στον Γιάννη;» και ο Γκομπέρ αποκάλυψε:

«Προσπάθησα να μάθω μερικές κακές λέξεις στα ελληνικά», για να ακολουθήσει το γνωστό… «μαλ@@@α» και το «έξω», που τού φώναζε όταν ήταν στις βολές!

Βέβαια, παραδέχθηκε πως όσο κι αν προσπάθησε να «παίξει» με το μυαλό του «Greek Freak», δεν τα κατάφερε!

.@RudyGobert27 thinks Giannis is MVP, but that didn't stop him from learning Greek curses to trash talk the Greek Freak 😂

New "Take It There with @TaylorRooks" drops Wednesday pic.twitter.com/yZjjH4z0He

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) April 23, 2019