«Διαστημικός» Αντετοκούνμπο με ρεκόρ καριέρας 41 πόντων απέναντι στους Πίστονς [βίντεο]

Δεν είχαν πρόβλημα να… σκουπίσουν τους Πίστονς οι Μπακς.

Τα… ελάφια επικράτησαν με 127-104, έκαναν το 4-0 και πλέον θα αντιμετωπίσουν τους Σέλτικς στους ημιτελικούς Ανατολής.

Το Ντιτρόιτ ήταν κοντά στο σκορ μέχρι το τρίτο δωδεκάλεπτο (95-85), αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε στις… ορέξεις του Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την άμυνα του Ντιτρόιτ να βλέπει εφιάλτες, αφού τελείωσε το ματς με 41 πόντους (15/20 βολές, 10/17 δίποντα και 2/6 τρίποντα) και έκανε ρεκόρ καριέρας στα playoffs. Eπίσης είχε 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 μπλοκ.

Ασταμάτητος κοντά στο καλάθι, πήρε πάρα πολλές φορές γκολ-φάουλ, δείχνοντας πόσο δύσκολο είναι να τον περιορίσει κάποιος.

Καλό ματς έκανε και ο Μίντλετον με 18 πόντους, 16 είχε ο Μίντλετον, ενώ ο Μπράουν μέτρησε 9 με 13 ριμπάουντ.

Από την πλευρά του Ντιτρόιτ, ο Γκρίφιν ήταν συγκινητικός με 22 πόντους, αφού έπαιζε με το… ένα πόδι σε όλο το ματς, αδυνατώντας να πατήσει καλά και να δώσει την απαραίτητη ενέργεια στην άμυνα. Ο Ντράμοντ είχε 15 με 12 ριμπάουντ, ενώ 26 με 7 ασίστ είχε ο Τζάκσον.

Oι Μπακς κέρδισαν την πρώτη τους σειρά playoffs για πρώτη φορά μετά το 2001.

Τα… ελάφια είχαν 31/41 βολές, ενώ οι Πίστονς έγιναν η μοναδική ομάδα με 14 σερί ήττες στα playoffs του ΝΒΑ.

He jumped from the dotted line!! 😳#FearTheDeer pic.twitter.com/cixlvX9dSB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 23, 2019